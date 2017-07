Crollo vacanze estere per effetto terrorismo e più stranieri in Italia

(Teleborsa) -. E da tempo, soprattutto per le località "più vicine e alla mano", ci si sono messi terrorismo e violenza. Di conseguenza meglio rimanere in Italia, scoprendo così, magari non volendo, un vero straordinario universo di natura e di arte.Già, perché, scegliendo ora appunto mari, montagne, laghi, campagne e città d'Italia come mete tranquille e sicure. Tutto ciò emerge da una, vedi i recenti accoltellamento e morti dinel decidere sulla destinazione della vacanza. I più preoccupati gli oltre 35enni.Risultato, come sottolinea Coldiretti, è checol rischio di "perdere tutto", cambiando idea all'ultimo momento. Nonostante la stipula divista la riconosciuta abilità delle compagnie nella "caccia al cavillo" per non risarcire.Deidi italiani (+9%) che hanno scelto di andare in vacanza questa estate,, la percentuale più bassa tra le aree extracomunitarie.con Turchia, Tunisia ed Egitto in sempre maggiore sofferenza.che, come sottolinea Coldiretti, scelgono l'Italia come Paese più sicuro rispetto ai problemi legati al terrorismo anche in relazione ad altre destinazioni europee., seguito dalla montagna con il 17%, si assiste alla ricerca di alternative meno affollate, come la campagna scelta dal 9% dei vacanzieri.La durata media della vacanza, secondo rilevazioni Coldiretti, è di, con un "privilegiato" 3% che starà fuori addirittura oltre un mese.Circa la metà degli italiani in viaggioQuest'ultima scelta fa segnare un aumento dell'8% rispetto allo scorso anno, anche grazie alla qualificazione e diversificazione dell'offerta. La tranquillità della campagna è un fattore importante, ma è sempre la qualità dell'alimentazione l'elemento che spinge maggiormente a scegliere l'agriturismo La "questione sicurezza", precisa Coldiretti, è infatti uno dei fattori che influenza la destinazione della vacanza, ma insieme alla storia, alla cultura e all'ambientegrazie a 292 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg e ha conquistato anche il primato green con quasi 60 mila aziende agricole biologiche in Europa, con la scelta di vietare le coltivazioni ogm a tutela del patrimonio di biodiversità.Senza dimenticare glidove acquistare a chilometri zero direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica,