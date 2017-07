Maria Elena Boschi: da domani (17 luglio) bonus asilo nido 1.000 euro

(Teleborsa) -. E' quanto scrive Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del consiglio, sul suo profilo Facebook.- aggiunge la Boschi - e il bonus potrà essere utilizzato anche per l'assistenza, presso il proprio domicilio, di bambini affetti da gravi patologie croniche. Anche questa novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 durante i #MilleGiorni.quindi non occorre dichiarazione Isee. Il beneficio è riconosciuto aDiritto al bonus anche per i cittadini stranieri aventiLa domanda dovrà essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido. In caso di assistenza familiare èPer il primo anno è prevista unaed, esaurito il plafond, l'Inps non accoglierà più domande.