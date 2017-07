Abu Bakr al Baghdadi, il leader supremo dell'Isis è vivo

(Teleborsa) - Sarebbe ancora vivo il leader dello Stato islamicoLo riferisce una fonte al ministero degli esteri iracheno, citato nelle ultime ore dalla tv al Arabiya. Il leader supremo dello Stato Islamico sarebbe rifugiato a Raqqa, roccaforte dell'nel nord della Siria. Circa un mese fa al Baghdadi era stato dato per morto , ucciso in raid aereo dell'aviazione militare di Mosca in Siria.Il ministero ora sta cercando le conferme della notizia visto al-Baghdadi è stato dato per morto più volte