Borse prudenti guardano alla BCE

(Teleborsa) -, con i mercati rinfrancati dai dati migliori delle attese sulla crescita cinese , anche se, e dai segnali che la Federal Reserve agirà con passo graduale nella stretta monetaria . L'evento clou della settimana è lache non dovrebbe mutare la propria politica monetaria. Il mercato si attende qualche indizio circa il possibile avvio del tapering in autunno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%, in. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,6%.Lieve calo dello, che scende a 174 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,27%.poco mosso, che mostra un +0,08%. Piccolo passo in avanti per, che vanta un progresso dello 0,40%. Sostanzialmente stabile, +0,14%., che mostra sulun rialzo dello 0,20%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,92%),(+1,52%),(+1,15%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,89%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,61%.Tra i(+2,31%),(+1,39%),(+1,32%) e(+1,21%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,22%.