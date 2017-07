Lavoro, Italia agli ultimi posti nella classifica OCSE

(Teleborsa) - L'OCSE colloca l'Italia agli ultimi posti nella classifica sul mercato del lavoro. Secondo i dati che mettono a confronto i Paesi dell'organizzazione, ladella popolazione in età lavorativa, del G7 pari al 70,3% e dell'UE del 67,2%.. Percentuali inferiori a quelle italiane si sono registrate nel periodo solo in Grecia 52,7% e in Turchia del 50,9%, mentre meglioStessa situazione per quanto riguarda l'. Contro una media OCSE del 59,7%, l'Italia si ferma al 48,5% poco sopra il Messico (45,3%) e la Grecia (44,1%). La Turchia è in questo caso distaccata con il 31,7% di donne occupate.