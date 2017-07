Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.629,72 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.459,14 punti. Buona la prestazione del(+0,77%); sui livelli della vigilia lo(-0,06%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.Tra i(+0,78%),(+0,70%) e(+0,53%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,61%.(+2,27%),(+1,89%),(+1,83%) e(+1,48%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,98%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,72%.In caduta libera, che affonda del 2,69%.