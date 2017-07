Raffica di scioperi nei trasporti, si comincia da Genova

(Teleborsa) - Nuova ondata di scioperi in tutta la penisola italiana, a cominciaredove incroceranno le braccia i: Cub Trasporti ha indettoperché a fermarsi sarà il. I dipendenti aderenti a Orsa TPL sciopereranno permentre quelli dell'Unione sindacale di base per 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30). Ainvece si aggiungerà lo sciopero didei lavoratori di Anm e Ctp aderenti a Usb.L’agitazione continuerà fino alla fine mese:, i disagi interesseranno le città diper lo sciopero proclamato nel tpl dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e per iIl, invece, a incrociare le braccia saranno i: Cub ha proclamatogenerale dalle 13.00 alle 17.00. Lo stesso giorno incrocerà le braccia per 4 ore il personale navigante di cabina di Easy Jet aderente a Fit Cisl e il personale Enav aderente a Unic.