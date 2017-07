Borse europee tagliano il traguardo in rosso

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Atlantia

Telecom Italia

Enel

BPER

Saipem

Yoox

Prysmian

(Teleborsa) -mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali. L'. Non ha aiutato nemmeno Wall Street che ha avviato la seduta in retromarcia e continua la giornata in rosso.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,83%. Lieve aumento dell', che sale a 1.242 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,59%.archivia in rosso, evidenziando un decremento dell'1,25%.Lieve ribasso perche registra un calo dello 0,16%. In rossoche scivola dell'1,09%%. Frazionali i ribassi della, con ilche scivola dello 0,59%.di Milano, troviamo(+1,48%),(+1,17%)(+0,77%).invece, si sono abbattuti su, che ha archiviato la seduta a -3,25%.che accusa un calo del 2,38% per colpa di un downgrade., che arretra del 2,29%.di, che mostra una caduta del 2,11%.