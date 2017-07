Goldman Sachs, utile netto invariato nel secondo trimestre

(Teleborsa) -

Giornata in rosso per Goldman Sachs che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.



Oggi, 18 luglio luglio, il colosso bancario ha annunciato i conti del secondo trimestre che si è chiuso con un profitto netto di 1,831 miliardi di dollari pressochè invariato dagli 1,822 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.



L'utile per azione è stato di 3,95 dollari in salita dai 3,72 dollari del secondo trimestre 2016. Il risultato supera le stime degli analisti che si erano fermate a 3,38 dollari.



I ricavi netti di 7,887 miliardi di dollari sono leggermente in calo rispetto ai 7,932 miliardi dello stesso periodo del 2016.