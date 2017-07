Lavoro, che stress! Ben 7 italiani su 10 insoddisfatti del proprio impiego

(Teleborsa) - Di questi tempi chi non ha un lavoro, pagherebbe letteralmente oro per trovare se non proprio l'occupazione dei sogni quella che quantomeno garantisce una vita dignitosa.. Oggi, insomma, non solo è sempre più difficile trovare occupazione ma scordatevi di trovare un impiego che soddisfi le vostre aspettative.Al primo posto lo(56%), seguito da(48%) e(41%), senza dimenticare l’assenza di(37%). Ben 7 italiani su 10 (68%) quindi si lamentano delle proprie condizioni lavorative e dell’ambiente nel quale devono trascorrere, praticamente, la maggior parte delle loro giornate. È quanto emerge da uno studio promosso da Espresso Communication per Sodexo."La motivazione dei dipendenti ha un grande impatto sulle performance aziendale – spiega Sergio Satriano, Managing Director di Sodexo Benefits&Rewards Services – La qualità della vita dipende sia da fattori materiali che rispondono alle esigenze fisiologiche, sia da fattori immateriali della sfera psicologica, legati a relazioni, autorealizzazione e benessere interiore".