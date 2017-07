Mercati ostaggio delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e le altri principali Borse europee, in una seduta interlocutoria, con l'attenzione degli investitori concentrata sulle banche centrali. L'Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. Sul fronte dei dati macro, oggi, relativo al mese di luglio. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 45,9 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,23%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,45%. Sottotono-0,31%. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., riportando una variazione pari a -0,19% suldi Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, -1,19% che soffre il taglio del giudizio da parte di Credit Suisse a underperform dal precedente neutral. Sottotono il resto del settore oil, in scia al rallentamento del prezzo del petrolio.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra gli altri titoli industriali, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Sul listino completo, vola(+9,94%) dopo l'annuncio di una nuova commessa negli USA