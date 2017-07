Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.629,72 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.459,14 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,69%); senza direzione lo(-0,06%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,54%) e(+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,98%),(-0,49%) e(-0,44%).Tra i(+1,77%),(+1,24%),(+0,94%) e(+0,83%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,59%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,71%.Piatta, che tiene la parità.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.(+13,54%),(+3,27%),(+2,86%) e(+2,78%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,65%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,69%.