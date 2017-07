Sodexo, arriva un downgrade dopo il warning sui ricavi

Sodexo

(Teleborsa) - Frazionale ribasso per, che scambia sulla piazza di Parigi con una perdita dello 0,88%.Driver principale della flessione è la bocciatura giunta da Morgan Stanley. Gli analisti hanno tagliato il giudizio sul titolo portandolo a "equal weight" dal precedente "overweight".All'inizio di questo mese la multinazionale francese ha lanciato l'allarme sui ricavi rivedendo al ribasso le proprie stime di crescita del fatturato per l'esercizio 2016/2017. Sodexo ora prevede una crescita organica dei ricavi compresa tra l'1,5% e il 2%, rispetto al rialzo del 2,5% stimato in precedenza.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 100,8 Euro con tetto rappresentato dall'area 101,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 100,6.

