Totti una stella tra le stelle, la sua maglia nello spazio con Vega? Stay tuned.... [Video]

A.S. Roma

Avio

Ok, io ci sto! Pronto per il lancio! ???? pic.twitter.com/kFYjSlGSVO — Francesco Totti (@Totti) 18 luglio 2017

(Teleborsa) - La maglia giallorossa diin orbita con il razzo dei record? L'ha lanciato l'idea, il campione l'ha raccolta e rilanciata,ha accettato la sfida.L'originale iniziativa sarebbe il "" della AsRoma per celebrare nel più "" dei modi la conclusione della strepitosa carriera calcistica delL'idea, apprezzata e gradita dal capitano, è stata così "recapitata" ad Avio, altra eccellenza italiana con sede a Colleferro vicino Roma,Uno dei "perché" dell’iniziativa, a prima vista stravagante, sta proprio in quel numero 10:dalla base spaziale ESA di Korou, in Guyana francese, gestita da Arianespace.Due belle storie, quella del capitano di mille battaglie giallorosse e quella di Vega con 9 lanci di successo consecutivi, che si potrebbero incrociare presto per una missione "stellare": portare il nome di Totti dove nessuno é mai arrivato sinora, per l'appunto ""...Il gioco, nato quasi per caso sui social, ha presto contagiato e incuriosito sportivi e tifosi, in Italia e all'estero dove Totti ha un gran seguito. Dai diretti interessati non trapela nulla. A questo punto...