Trasporti, rinviato lo sciopero del 20 luglio

(Teleborsa) - Lo sciopero del 20 luglio nel trasporto pubblico locale è stato rinviato. Lo comunica il MIT sottolineando il"A seguito del tentativo di conciliazione, tenutosi presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", le organizzazioni sindacali Faisa-Confail e Sul Comparto Trasporti, "hanno differito lo sciopero di 24 ore proclamato per il prossimo 20 luglio nel settore del Trasporto pubblico locale".dove hanno incrociato le braccia i lavoratori dell’Atm: Cub Trasporti ha indetto 4 ore di agitazione.: martedì 25, i disagi interesseranno le città di Bari e Trani per lo sciopero proclamato nel tpl dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, e per i collegamenti marittimi di Liberty Lines in Sicilia.Il 26 Luglio, invece, a incrociare le braccia saranno i lavoratori del trasporto aereo: Cub ha proclamato 4 ore di sciopero generale dalle 13.00 alle 17.00. Lo stesso giorno incrocerà le braccia per 4 ore il personale navigante di cabina di Easy Jet aderente a Fit Cisl e il personale Enav aderente a Unic.