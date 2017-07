Treno guasto: ART avvia verifica su soccorsi, materiale utilizzato e info passeggeri

(Teleborsa) - In merito al guasto occorso al convoglio ferroviario di Trenitalia n. 9514 del 17 luglio scorso, all'altezza della Galleria Vaglia, sul tratto ferroviario, l', nonchè l'idoneità del materiale rotabile utilizzato per il servizio, atteso che lo stesso treno, prima dell'avaria, risultava aver già accumulato 13 minuti di ritardo.- l'assistenza informativa e materiale fornita ai passeggeri sul treno e nelle stazioni successive;- l'applicazione dei risarcimenti per i casi in cui a causa del ritardo “il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti- e modalità di rimborso adottate da Trenitalia, in particolare per il risarcimento del prezzo del biglietto.. Questi risarcimenti dovranno essere effettuati dall'impresa ferroviaria entro un mese dalla presentazione della relativa domanda da parte del passeggero interessato.