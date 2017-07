USA, salta la nuova riforma sanitaria

(Teleborsa) - L'opposizione di alcuni membri del GOP al testo proposto al Senato rende impossibile proseguire nel tentativo. Ilper due anni mentre si studia una nuova soluzione.Il(popolarmente noto come GOP acronimo di Grand Old Party), si scoprestatunitense.Altri due senatori repubblicani hanno dichiarato la loro opposizione al nuovo testo nel tentativo di revocare l'Obamacare. Con soli 52 senatori repubblicani su 100, il tentativo guidato dal leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell non ha possibilità di proseguire.Si tratta di unper il presidente degli Stati Uniti, Donaldche furioso twitta: "Dobbiamo revocare l'Obamacare e lavorare a un nuovo piano ricominciando da zero, i democratici ci seguiranno".