Alitalia, Delrio: "NO a spezzatino va venduta intera"

(Teleborsa) - "Alitalia è un valore per il Paese, un grande valore e ha ancora potenzialità di sviluppo a patto che l'azienda non venga frazionata o spezzettata". A parlare della "tormentata" compagnia aerea, il Ministro dei Trasporti e delle infrastrutture,che oggi 19 luglio, ha tenuto un'audizione alla Camera su Alitalia.va mantenuta una massa critica che può consentire di recuperare gli squilibri. Vanno rinegoziati i leasing, i contratti derivati sul carburante, una maggiore razionalizzazione personale, e questo è il mandato ricevuto dai commissari che si sono rivelati una scelta soddisfacente", ha dettoe ilper dare una chance alla ex compagnia di bandiera.Secondo"l'asset va mantenuto intatto e se così non dovesse essere il Governo ha già pronto un PianoB: se non ci fossero offerte che mantengono l’integrità di Alitalia, il Governo ha delle alternative che potrebbero essere: il prolungamento dell'azione commissariale" o anche "mettere altro denaro pubblico".. "Faremo le valutazioni sulla base delle offerte che ci sono. L'alternativa potrebbe essere continuare l'azione commissariale e mettere altro denaro pubblico con "piccole quote di partecipazione statali". Una strada non nuova al Governo perché già presa in considerazione con Invitalia", ha spiegato il Ministro.ha comunque sottolineato: "lavoriamo tutti per il piano A: un forte piano industriale, un grande investitore che creda nello sviluppo della compagnia e abbia la competenza per farlo".Quanto al disavanzo, "oggi - ha spiegato - non siamo in grado di dare i numeri con certezza. La richiesta sara inoltrata ai commissari. Sappiamo che i primi 2 mesi 2017 si sono chiusi con perdite oltre i 200 milioni di euro ".