Auto, costi alti e car sharing: gli italiani lasciano l'auto in garage

(Teleborsa) - L'auto resta sempre il mezzo preferito per spostarsi maDunque, sempre più spesso,: questo il chilometraggio medio pro capite che gli automobilisti italiani hanno percorso nel 2016. Lo rivela un'indagine di Facile.it che ha analizzato un campione di oltre 500.000 preventivi compilati da gennaio a dicembre 2016 e i chilometri che gli utenti hanno dichiarato di percorrere in un anno con la loro auto.Confrontando i dati con quelli dell’anno precedente, emerge, infatti, che, in media,A calare maggiormente sono state le distanze percorse dagli automobilisti di 3 regioni;Nel caso dellaad incidere è stato senza dubbioche si è tradotto in una riduzione dell’utilizzo auto di quasi 600 chilometri a conducente (-5,10%); per il, invece, è possibile identificare come una delle cause principali della diminuzione del chilometraggio l’avvento e la crescente diffusione, a Torino e Firenze, delle auto condivise. Chi usa ilsi serve meno del proprio veicolo e questo ha prodotto riduzioni pari a 273 chilometri annui ad automobilista per il Piemonte (-2,40%) e addirittura 315 (-2,80%) per la Toscana.