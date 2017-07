Borse europee concludono dalla parte degli acquisti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Chiusura dalla parte degli acquisiti per le principali borse europee, mentre riunione della BCE , che iniziata oggi 19 luglio, terminerà domani 20 luglio con l'annuncio dei tassi. Sempre domaniin materia di politica monetaria, attesa invariata, ma con un taglio alle previsioni sull'inflazione.Le borse europee partite all'insegna della cautela hanno accelerato nel pomeriggio dopo l'avvio di Wall Street.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.240,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,16%, a 46,94 dollari per barile, dopo il calo delle scorte settimanali di greggio USA nulla di fatto perche chiude con un +0,17%. Frazionali rialzi per(+0,55%). Fa meglio, con un +0,83%. Freccia verde per la, con ilche avanza dello 0,57%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,01%) grazie ai conti di Amsl.anche(+3,38%) e tra le utilities(+1,95%) e(+1,60%). Buona performance per, che cresce dell'1,76%.(+1,46%) dopo che il gestore aeroportuale Aena ha smentito l’intenzione di presentare un’offerta per Abertis. invece, si verificano suche cede l'1,45%.(+1,03%) per nulla scalfita dalle indiscrezioni su un'ispezione da parte di Consob. che scivola dello 0,14% sui rumors della stampa montenegrina che le proprie azioni di Ee (EPCG AD) sarebbero state fatte oggetto di un provvedimento di blocco da parte dell', su richiesta della Procura Speciale dello Stato del Montenegro.