Cautela pre BCE. Mercati ingessati

(Teleborsa) - Partenza prudente per le principali borse europee con. La giornata è povera sul fronte macroeconomico, mentre riunione della BCE , domani. Nello stesso giorno,in materia di politica monetaria, attesa invariata, ma con un taglio alle previsioni sull'inflazione.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,153. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.239,9 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%.Sulla parità lo, che rimane a quota 170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,20%.senza slancio, +0,15% mentresi ferma sulla parità. Andamento cauto anche per, che mostra una performance pari a +0,2%., con ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.395 punti.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,91% in scia ai buoni dati trimestrali del gruppo olandese dei semiconduttori Asml Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,45%. Buona performance per, che cresce dell'1,39%.Nel lusso, denaro su, che avanza dello 0,89%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, -1,28%, penalizzata dal nuovo calo del petrolio.Tra le utilities, sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.Sul completo, in frazionale rialzo i titoli+0,75% e+0,63% grazie ai piani industriali al 2021 diffusi prima dell'avvio del mercato.