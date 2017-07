Edilizia USA, a giugno balzano i permessi e i nuovi cantieri

(Teleborsa) -. Nel mese di giugno, i cantieri avviati e i permessi edilizi si mostrano in forte accelerazione.Secondo ila 1,215 milioni di abitazioni in salita rispetto agli 1,122 milioni rivisti di maggio (1,092 mln la prima lettura) e in salita rispetto agli 1,155 milioni stimati dal consensus.rilasciati dalle autorità competenticontro i 1,168 milioni del mese precedente. Le attese del mercato erano per un livello a 1,200 milioni di unità.