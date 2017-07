FS, risultati Polo Mercitalia in linea con piano industriale

(Teleborsa) - I risultati del Polo Mercitalia sono in linea con il Piano industriale 2017-2026 , del gruppo FS Italiane che rappresenta una "roadmap ben definita" per raggiungere gli ambiziosi obiettivi previsti.Con la costituzione, a gennaio 2017, del Polo Mercitalia , in particolare, è stato realizzato unche prevede lo sviluppo di soluzioni integrate di trasporto merci e logistica e che cerca di intercettare le esigenze dei clienti, fornendo soluzioni complete di trasporto.FS risponde così alle provocazioni lanciate dall'organizzazione sindacale Uiltrasporti, che ha puntato il dito contro il piano del Gruppo ferroviario, denunciando che "viene usato anche come alibi per effettuare operazioni di dubbia utilità per l’economia aziendale e scorrette sul piano delle relazioni sindacali".Il Piano industriale delcontinua FS - prevede per i prossimi dieci anni "". Nei primi sette mesi di attività, "il Polo Mercitalia ha già avviato l’iter per l’", con effetti positivi sull'età media della flotta, eper il trasporto di prodotti siderurgici e di semirimorchi mega, per un. Inoltre,, con risparmi manutentivi e di gestione del parco., a dispetto di quanto affermato dall'organizzazione sindacale: nel 2017dal Piano, mentre la società Mercitalia Rail - guidata da un CdA composto da soli 3 membri, tutti interni al Gruppo FS -Il Gruppo guidato daprecisa, inoltre, che, la"rappresenta un, non un fine,". Non è chiaro, quindi - aggiunge FS -, o sul ridimensionamento del Servizio Universale, che viene regolato da un apposito Contratto di Servizio con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".