I mercati aspettano la BCE

(Teleborsa) - Proseguono all'insegna della cautela le principali borse europee, in una giornata povera sul fronte macroeconomico, mentre riunione della BCE , domani. Nello stesso giorno,in materia di politica monetaria, attesa invariata, ma con un taglio alle previsioni sull'inflazione.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,153. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 46,52 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 164 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,19%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore anche, seguita da, con un +0,14%., con ilche si attesta a 21.363 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,99%),(+0,55%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,63%) e(-0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,42%) grazie ai conti di Amsl.Bene anche(+1,53%) e tra le utilities(+1,20%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,51%, sulla scia del calo dei prezzi petroliferi Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,12%, dopo un downgrade.