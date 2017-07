Lo smartphone va in vacanza, in estate si naviga meno

(Teleborsa) -Sembra proprio che, contro ogni pronostico, gli italiani si stiano disintossicando dalla tecnologia. Almeno durante i mesi estivi.: è la principale evidenza dell’ultimo osservatorio di SosTariffe.it che ha stimato il numero di MB richiesti per navigare da smartphone nei mesi estivi.Se in Italia, in estate, si chiedono in media 1.096 MB, il 50% circa degli utenti SosTariffe.it attivi in estate ha dichiarato di aver bisogno di 2 GB per il traffico dati da smartphone. Il 18% ha, invece, richiesto 4 GB, l’11% 1 GB, il 10% 3 GB e il restante 11% ha selezionato dai 100 MB ai 750 MB.Gli stranieri che risiedono per un certo periodo in Italia hanno bisogno inferiore di traffico dati rispetto agli italiani: 1.741 MB contro 1.916 MB mensili.Da un punto di vista regionale, sono. Anche in Lombardia e Puglia c’è una grossa richiesta di traffico dati nei mesi estivi: oltre 1.800 MB in entrambi i casi.sono: Valle D’Aosta e Umbria dove il consumo estivo non supera i 1.000 MB.