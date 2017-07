Morgan Stanley brilla sulla scia dei conti

(Teleborsa) -

Brilla Morgan Stanley che alla borsa di Wall Street avvia la giornata con un aumento del 3,35%. Ad accendere l'interesse degli investitori sul titolo i conti del secondo trimestre che si sono rivelati migliori delle attese. Il colosso bancario americano ha visto salire utile e fatturato.



Morgan Stanley ha riportato un fatturato di 9,5 miliardi di dollari, in salita del 7% dagli 8,90 miliardi dello stesso trimestre dello scorso anno. Nello stesso periodo il big bancario ha messo a segno utili per 1,76 miliardi di dollari, 87 centesimi per azione, in rialzo dell'11% rispetto agli 1,58 miliardi (75 centesimi per azione) dello stesso periodo dell'anno scorso. Battute le attese degli analisti che attendevano un fatturato di 9,1 miliardi e un utile per azione di 76 centesimi.