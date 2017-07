Secondo incontro segreto Trump-Putin. La Casa Bianca conferma

(Teleborsa) - "Tra i due capi di Stato ci sono relazioni migliori che con gli altri leader del mondo". Così il Presidente di Eurasia Group,il secondo incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Capo del Cremlino Vladimir Putin.: “Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ebbe un secondo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin a margine del G20 in Germania, circostanza che fino ad ora non era stata resa nota”.: "E' stata una chiacchierata informale, durante la cena ufficiale".Secondo Ian Bremmer, ilsarebbe avvenutoin cui Trump e Putin avevano tenuto il loro primo e attesissimo incontro pubblico di oltre due ore , ampiamente raccontato dai media. Un colloquio ufficiale, seguito dunque da una seconda occasione per una conversazione più informale, nel corso di una cena cui partecipavano i leader presenti al summit.Il Washington Post, che cita un anonimo funzionario amministrazione americana, rivela chementre