Terna concluso con successo lancio bond da un miliardo

Unicredit

(Teleborsa) -nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8 miliardi a cui è stato attribuito un rating "BBB" da Standard and Poor’s, “(P)Baa1” da Moody’s e “BBB+” da Fitch.I titoli, con durata pari a 10 anni e scadenza in data 26 luglio 2027, pagheranno una cedola pari all'1,375%, saranno emessi a un prezzo pari a 99,602%, con uno spread di 50 punti base rispetto al midswap (i Titoli)L’operazione rientra nei programmi di ottimizzazione finanziaria di Terna al servizio del piano di investimenti del Gruppo, pianificati per ammodernare la rete elettrica e realizzare una rete di trasmissione ancora più sostenibile, efficiente ed interconnessa a livello europeo. La strategia di Terna si conferma, infatti, orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese.L’emissione obbligazionaria, destinata a investitori qualificati, è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca IMI,International eBank in qualità di joint lead managers e joint bookrunners.