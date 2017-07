Wall Street si rafforza a metà giornata

IBM

(Teleborsa) -Gli indici Nasdaq ed S&P 500 hanno avviato la seduta sui ai massimi, sostenuti dai titoli del comparto tecnologia e salute mentre il Dow è zavorrato dal calo dizavorrata da datu trimestrali al di sotto delle attese.Ieri il Nasdaq ha chiuso sui massimi grazie al balzo di. Oggi 19 luglio, il calendario dei risultati corporate ha visto i conti diche si sono rivelati sopra le attese degli analisti , segnali positivi giungono dal mercato immobiliare neglii. Nel mese di giugno, i cantieri avviati e i permessi edilizi si mostrano in forte accelerazione , mentre il dato sulle scorte settimanali di greggio ha visto calare oltre le attese le riserve settimanali di petrolio A New York, ilmostra un rialzo dello 0,20%. Sulla stessa linea, lieve aumento per loche mostra un rialzo dello 0,44%. Guadagni frazionali per il(+0,68%).del Dow Jones,(+1,42%),(+1,30%),(+1,28%) e(+1,12%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+20,78%),(+3,80%) e(+2,79%).su, che continua la seduta con -5,91%., con un netto svantaggio dell'1,75%, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.di, che scende dell'1,35%.