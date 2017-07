A2A estende i termini per studio maxi-aggregazione

A2A

(Teleborsa) - Estesi di due mesi i termini per lo studio del percorso di partnership industriale e societaria trae le società Acsm Agam, Aspem, Aevv, Lario Reti Holding.Lo fa sapere la multiutility lombarda, in riferimento alla lettera di intenti non vincolante sottoscritta lo scorso 1° aprile.Le attività di studio del percorso sono tutt'ora in corso e "le società confermano e rinnovano l'interesse a proseguire e completare le attività". Pertanto, "il termine dei lavori inizialmente previsto in circa quattro mesi viene esteso di due mesi, anche tenuto conto della pausa estiva".Successivamente, ove sussisteranno le condizioni necessarie, le parti sottoporranno il progetto di aggregazione all'esame e all'approvazione dei rispettivi soci.