Bank of New York Mellon festeggia i conti a Wall Street

Bank Of New York Mellon

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,14%.

A fare da assist alle azioni sono i conti che hanno evidenziato un utile trimestrale migliore del previsto, grazie alla salita dei tassi di interesse.



Il secondo trimestre si è chiuso con un risultato netto in aumento a 926 milioni di dollari, pari a 0,88 dollari per azione, contro gli 825 milioni (0,75 dollari per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa. Le attese degli analisti erano per un EPS di 0,84 dollari.



La tendenza di breve di Bank Of New York Mellon è in rafforzamento con area di resistenza vista a 54,75 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 53,48. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,02.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)