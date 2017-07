BCE Day: la parola a Mario Draghi

(Teleborsa) -: la riunione della BCE che ha. Alle 13:45 l'Eurotower annuncerà le sue decisioni sui tassi in Eurolandia. Ma i riflettori saranno puntati sul Governatore,per capire dalle sue parole se la futuraC’è chi giura che una politica monetaria accomodante sia ancora necessaria. Lo ha detto il banchiere centrale francese e membro del Board della BCE,. Intervenendo, ieri 19 luglio, alla commissione finanze dell'Assemblea nazionale francese,e, sebbene la crescita dei prezzi rimanga lontana dal target. "Abbiamo fatto progressi ma non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo quindi c'è ancora necessità della nostra politica monetaria accomodante" ha affermato. "Stiamo adattando la sua intensità in relazione alla situazione economica e ai progressi verso il raggiungimento del target". Il quadro sembra essere chiaro: l’inflazione in frenata e l’euro in salita contemplano la linea accomodante seguita finora dal PresidenteDi diverso avviso, il presidente dell'istituto tedesco IFO,che ha invitato la Banca centrale europea ad annunciare una strategia per eliminare gradualmente la sua politica monetaria ultra-espansiva, affinché i mercati finanziari possano adattarsi. "Questa strategia dovrebbe includere nessun acquisto di obbligazioni a partire dal gennaio 2018 a condizione che la ripresa economica rimanga in pista e l'inflazione continui a tornare verso livelli normali", sottolineaSe non ci aspettano sorprese sui tassi, in focus rimane il tapering. La banca centrale, come si sa ha aggiunto un massiccio quantitative easing tramite un piano di acquisti di titoli di Stato, che è previsto proseguire al ritmo difino a fine anno. Ma ladeve far sapere, prima della scadenza, cosa intende fare nei mesi successivi con il QE. Ora si attendono le parole diper capire se questa discussione è già iniziata o se sarà rinviato il tutto a settembre