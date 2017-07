Effetto BCE, Euro e Mercati in altalena

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale in ordine sparso per le principali borse europee, dopo che la BCE ha confermato la linea ultraccomodante , mentre ha avvertito che discuterà dell'aggiustamento del QE in autunno Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Dopo un inizialetentennamento, l'euro ha invertito la rotta, apprezzandosi fino a portarsi oltre 1,15 sul dollaro in scia alle parole del Presidente della BCE, Mario Draghi.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.246,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 158 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,04%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,77%. Sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,32%., con ilche si attesta a 21.439 punti..Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,21 miliardi di euro, con un incremento di ben 401,8 milioni di euro, pari al 22,23%, rispetto ai precedenti 1,81 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,61 miliardi.Su 219 titoli trattati in Borsa di Milano, 97 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 105. Invariate le rimanenti 17 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,70%),(+1,47%) e(+1,02%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,74%),(-1,67%) e(-1%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,97%.Brilla, con un forte incremento (+2,73%).Buona performance per, che cresce dell'1,78%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,64%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,59%.Affonda, con un ribasso del 2,18%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.