Mobilità: il Telepass si rivoluziona, potrà essere utilizzato per pagare benzina e multe

(Teleborsa) - Questa estate parte la rivoluzione Telepass. Per venire incontro alle, Telepass presenta Telepass Pay, un circuito di pagamento unico che a regime consentirà di pagare la benzina, dentro e fuori l'autostrada, il bollo auto, le multe, i taxi, il trasporto pubblico locale e il car sharing, oltre al parcheggio sulle strisce blu.Lo annuncia Autostrade per l'Italia spiegando che a partire da luglio, aderendo all'offerta di Telepass Pay, chi è già cliente Telepass puòdella rete autostradale con il proprio dispositivo Telepass.Si aggiunge anche un: Pyng+ di Telepass Pay. Un'unica app che permette di pagare benzina in modalità self service, strisce blu, e - a partire da ottobre - anche il bollo dell'auto, i taxi, il trasporto pubblico locale e il car sharing.L'offerta è erogata da Telepass Pay Spa, controllata al 100% da Telepass Spa, Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) autorizzato da Banca d'Italia.