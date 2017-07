Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street dopo che, grazie alla buona performance dei titoli tecnologici e più in generale aiutata da un generaleSul fronte macro oggi sono stati pubblicati i dati sul mercato del lavoro, che hanno evidenziato un calo e più del previsto del numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione . Deludente, invece, il crollo dell' attività manifatturiera nel distretto Fed di Philadelphia Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 21.659,44 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.476,9 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,61%); sulla parità lo(+0,19%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,41%.Tra i(+2,61%),(+0,91%),(+0,67%) e(+0,61%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,41%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.