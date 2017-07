Qualcomm va giù con i risultati, pesa guerra legale con Apple

compagnia tech statunitense

(Teleborsa) - In forte ribasso la, che mostra un disastroso -5,1%.

Driver principale del ribasso sono i risultati trimestrali inferiori alle attese, penalizzati anche dalla disputa su una proprietà intellettuale con Apple.

Il terzo trimestre si è chiuso con un crollo degli utili del 40% a 865 milioni di dollari e un calo di oltre il 10% dei ricavi a 5,37 miliardi. Pesa il mancato incasso delle royalty garantite da Cupertino. Per il prossimo trimestre Qualcomm stima ricavi in calo del 13% fra 5,4 e 6,2 miliardi, con un utile per azione in caduta di almeno il 39%.



Lo status tecnico di breve periodo di Qualcomm mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 54,98 dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 53,25. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 56,71.

