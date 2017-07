Wall Street cauta, divisa tra trimestrali e dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Sanitario

Utilities

Materiali

Verizon Communication

Nike

Johnson & Johnson

Procter & Gamble

Home Depot

Travelers Company

American Express

Mylan

Incyte

Regeneron Pharmaceuticals

Alexion Pharmaceuticals

Check Point Software Technologies

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della cautela la borsa di Wall Street dopo che, grazie alla buona performance dei titoli tecnologici e più in generale aiutata da un generaleSul fronte macro oggi sono stati pubblicati i dati sul mercato del lavoro, che hanno evidenziato un calo e più del previsto del numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione . Deludente, invece, il crollo dell' attività manifatturiera nel distretto Fed di Philadelphia . Migliorano le condizioni economiche, come riferito dal superindice redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.627,05 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.476,37 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,11%), come l'S&P 100 (0,1%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,86%),(+0,78%) e(+0,65%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,88%.Tra i(+2,35%),(+2,18%),(+1,12%) e(+1%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,32%. Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,52%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,28%,dopo la trimestrale.(+2,74%),(+2,70%),(+2,61%) e(+2,00%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,25%.