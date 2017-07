Europa in rosso. A Milano male le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale negativo per le principali borse europee, con, il cosiddetto tapering Ilha detto che una decisione sul QE arriverà in autunno e che il consiglio ha all'unanimità deciso di non indicare la data in cui verrà valutata la questione.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,52%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,53%, scendendo fino a 46,2 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,07%., tonfo di, che mostra una caduta dell'1,66%. Discesa più contenuta per, che cede un piccolo -0,47%. Lettera su, che registra un importante calo dell'1,57%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,10% sulin attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali delle società italiane che partirà la prossima settimana.In Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,21 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i contratti si sono attestati a 233.507, rispetto ai precedenti 239.333, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.220 sono le azioni scambiate: tra queste, 160 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 49 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 11 azioni del listino milanese.. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,13%),(-1,72%) e(-1,63%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,01% rispetto al precedente. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,68%. Affonda, con un ribasso del 2,66%, su prese di profitto.Crolla, con una flessione del 2,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,51%.Tra i(+2,05%),(+1,85%),(+1,54%) e(+1,23%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,17%.