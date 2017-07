Eurozona, BCE più ottimista su crescita economica e mercato del lavoro

(Teleborsa) -. Le previsioni arrivano dalla BCE che ha consultato economisti di primarie istituzioni della UE.. Secondo gli esperti consultati dall'Eurotower, rimane invariato all'1,8% il tasso di inflazione previsto per il medio termine.. Gli economisti interpellati dalla BCE hanno rivisto al ribasso le stime sulla disoccupazione nell'Eurozona.. Per il 2018 le previsioni vedono un calo del tasso dei senza lavoro 0,3 punti all'8,8%. Stessa variazione 2019, quando il tasso di disoccupazione è previsto attestarsi all'8,4%.Anche l'economia è prevista in aumento. Gli esperti hanno, infatti, rivisto al rialzo di 0,2 punti la crescita del PIL di Eurolandia per il 2017 e 2018, mentre per il 2019 la revisione al rialzo è di 0,1 punti.%.