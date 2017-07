Ferrero punta dritto a Nestlè

(Teleborsa) -. Il celebre gruppo inventore della Nutella punta dritto a Nestlé. Secondo alcune indiscrezioni, il gruppo di AlbaValore del ramo aziendale 3 miliardi di dollari.I rumors spiegano cheavrebbe nominato una banca di investimento per studiare il dossier. Bocche cucite dall'azienda che non commenta le indiscrezioni.Ferrero è già presente nel mercato americano da quando ha acquistato il produttore di cioccolato Fannie May Confections Brands. MaIl 2017 per la multinazionale dolciaria è partito all'insegna dell'internazionalizzazione: oltre aglii, l'azienda ha rafforzato la sua presenza in Asia, merito anche del cambio di passo dettato dal suo CEO, Giovanni Ferrero all'interno del gruppo italiano