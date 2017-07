Mercati deboli in avvio. Piazza Affari al palo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Avvio in calo per le principali borse europee. All'indomani della BCE che ha confermato la linea ultraccomodante , mentre ha avvertito che discuterà dell'aggiustamento del QE in autunno gli investitori si danno alle vendite.La giornata è priva di spunti economico, non sono previsti dati macro ne' da questa che dall'altra parte dell'oceano.Sostanzialmente stabile l'che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Ieri, 20 luglio la moneta unica ha preso il volo risalendo sopra fino a 1,16 nei confronti del dollaro in scia alle parole del presidente della BCE, Mario Draghi. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 46,9 dollari per barile.in caloche mostra una performance pari a -0,11%. Fa meglioche + 0,11%. Lima la parità, evidenziando un decremento dello 0,08%. Avvio sotto la linea di, con ilche scivola dello 0,17%.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,79%., che segna un forte rialzo dell'1,16%.che segna un aumento dell'1,10%.avanza dello 0,61%.invece, si registrano su, che ottiene -1,17%.che evidenzia un decremento dell'1,36%.