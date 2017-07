Migranti, dopo l'Austria anche l'Ungheria chiede all'Italia di chiudere i porti

(Teleborsa) - L'Italia chiuda suoi porti. A chiederlo è l' l'uomo del muro , a 24 ore dall'appello lanciato dall' austriaco Kurz che ha chiesto ad Alfano di bloccare i migranti a Lampedusa "Se i porti non verranno chiusi il problema diventerà ingestibile: tedeschi e austriaci chiuderanno presto le loro frontiere".Lo sostiene il premier ungherese, annunciando che i quattro leader del gruppo di Visegrad (oltre all'Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) hanno scritto una lettera in questo senso al. Secondo Orban, che non esclude l'opzione militare, il problema deve essere risolto in Libia.Intanto, l'(OIM), fa sapere che oltre 110 mila persone tra migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare dall'inizio dell'anno e, mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo.