Migranti, l'Austria torna alla linea dura

Dopo la minaccia, poi smentita, di usare l'esercito a presidio del valico del Brennero , se non si interromperà il flusso di migranti dall'Italia, il Ministro degli esteri austriaco"pretende che venga interrotto il traghettamento di migranti illegali dalle isole italiane, come Lampedusa, verso la terraferma". Il Ministro lo ha detto il un incontro a Vienna con il suo omologo italiano,per il momento la cooperazione con l'Italia sta funzionando ma "il salvataggio in mare non deve essere un ticket per l'Europa centrale". Pronta la replica delle istituzioni italiane. Secondo il ministro degli Esteri, le dichiarazioni di"sono idee per la campagna elettorale austriaca". Più duro il sindaco di Lampedusa,che spiega:"una dichiarazione del genere me la sarei aspettata da un naziskin, non certo da un rappresentante delle istituzioni di un Paese della Comunità Europea"