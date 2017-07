Mondo TV Suisse annuncia collaborazione con la coreana CJ E&M

Mondo TV Suisse

(Teleborsa) -corre alla borsa di Milano con un balzo di oltre il 4%. A dare vigore agli acquisti della controllata dila notizia della collaborazione con la coreanasulla nuova serie di avventure per ragazzi.Mondo TV Suisse, produttore e distributore di cartoni animati, sarà co-produttore della seconda stagione della serie animata Robot Trains (genere action e adventure), con, una delle maggiori società coreane di contenuti e marketing. La seconda stagione sarà costituita da 52 episodi di 11 minuti ciascuno e sarà prodotta in 3D CGI. Mondo TV Suisse sarà partner,(circa 610.000 euro al cambio corrente) e a. Il Gruppo si occuperà inoltre della realizzazione dell'animazione: In particolare, Mondo, mentre la pre-produzione e la post-produzione rimarranno sotto la responsabilità di altri partner coreani.Per il lavoro di produzione, Mondo TV Suisse riceverà un compenso pari a 1.250.000 dollari.Inoltre, Mondo TV Suisse sarà distributore della seconda stagione, come Mondo lo è della prima, in una vasta gamma di paesi tra Europa, Medio Oriente, Africa e paesi del Pacifico, sia in relazione alla distribuzione dei diritti audiovisivi che licensing e merchandising. Mondo TV Suisse tratterrà anche una quota di minoranza dei profitti derivanti dalla suddetta distribuzione a titolo di compenso dell’attività di distribuzione.