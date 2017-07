Tokyo chiude la giornata in lieve ribasso

(Teleborsa) -con l'indiceche ha perso lo 0,22% finendo a 20.099 punti. Il più ampio paniere Topix scende dello 0,24% a 1.255,99 punti. Passata l'euforia per le decisioni della Bank of Japan che rimane sulla linea di una politica espansiva , gli investitori si sono dati alle vendite. Scarna l'agenda macroeconomica che oggi non contempla alcun dato.Segno meno per(-0,34%) e(-0,22%) che chiudono la giornata poco sotto la parità.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,scivola dello 0,54%,dello 0,60%. Segno più per (+0,42%). Rimane al palo(-0,04%). Timido più per+0,14%.