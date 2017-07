Wall Street debole senza il faro dei dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Industriale

Visa

General Electric

Caterpillar

Intel

(Teleborsa) - L'ultima seduta della settimana parte all'insegna della debolezza per la borsa di Wall Street caratterizzata dall'assenza di dati macroeconomici rilevanti. Gli investitori quindi si concentrano sulla raffica di trimestrali pubblicate e previste per oggi.Tra le big, in primo piano i risultati di Microsoft migliori delle attese e trainati dalle performance delle attività cloud Tra gli indici statunitensi, ilmostra un leggero calo dello 0,27%, mentre, al contrario, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.468,61 punti. In frazionale calo il(-0,25%), come l'S&P 100 (-0,3%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,81%.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,55%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,73%, dopo la trimestrale. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,43%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.