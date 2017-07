Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.256 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,20%, a 46,32 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a 154 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,04%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,25%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,01%. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia., che mostra sulun rialzo dello 0,59% forte degli acquisti selettivi su alcuni titoli, come Telecom nel giorno del CdA sul divorzio da Cattaneo A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, in calo dell'11,88%, rispetto ai 2,21 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,63 miliardi di azioni, rispetto ai 0,6 miliardi precedenti.Tra i 220 titoli trattati, 80 hanno chiuso in flessione, mentre 127 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 13 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,37%),(+2,75%) e(+1,15%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,51%),(-0,47%) e(-0,46%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,50%),(+3,82%),(+2,88%) e(+2,17%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,02%.