Controversie pendenti definibili entro il 2 Ottobre

(Teleborsa) -, pagando un importo agevolato attraverso un apposito modello di domanda.L'rende noto che la procedura riguarda non solo le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli.le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile (il classamento degli immobili) e, più in generale, quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.Grazie alla manovra correttiva , potranno essere definite le liti in cui è parte l'in ogni stato e grado di giudizio, in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il, e per le quali il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda.Per la definizione occorrerà pagare gli importi spettanti, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora,Lapotrà avvenire tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia, o tramite internet. La definizione consente di pagare in un'unica soluzione, oppure, se l'importo netto dovuto è superiore ai 2000 euro, in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione.