Fondo Monetario Internazionale alza le stime di crescita dell'Italia

(Teleborsa) - Buone notizie per l'economia mondiale dove "il recupero ciclico continua". A rivelarlo il(WEO) che rivela come i risultati di crescita nel primo trimestre del 2017 sono stati superati in alcune previsioni delle economie emergenti e in via di sviluppo comeL'organizzazione diha rialzato nettamente le stime della crescita economica dell', in uno scenario che vede migliorare le prospettive dei maggiori Paesi dell'Eurozona ma, peggiorare quelle degli Stati Uniti. L'istituzione guidata da. Dunque le buone notizie per l'Italia non finiscono, dopo non più tardi di venerdì scorso (21 luglio) l') aveva rivelato che " la ripresa italiana viaggia su ritmi leggermente più robusti ", rispetto a quelli ipotizzati nei primi mesi dell'anno.Nelpresentato in queste ore a Kuala Lumpur in, il FMI vede unmiglioramento anche le prospettive dellache% (+0,1 in entrambi i casi). In salita anche le previsioni dei crescita della(+0,2) e(+0,1)in salita del +3,1% (+0,5) per quest'anno e del +2,4 (+0,3) per l'anno prossimo.In salita anche le prospettive di crescita dell'Eurozona che, nel 2017 vengono riviste a +1,9% in salita di 2 decimi di punti e per il 2018 in salita dell'1,7% (+0,1).con un PIL che viene visto al +2,1% in entrambi gli anni con un taglio delle stime rispettivamente di 0,2 e 0,4 rispetto alle previsioni precedenti. Per quanto riguarda illa crescita è prevista +1,3% nel 2017 e al +0,6% nel 2017 con un rialzo di un decimo di punto nel 2017 e stabile nel 2018.(ora al +6,7% e al +6,4% grazie a un vigoroso primo trimestre del 2017 e alle aspettative della prosecuzione di sostegni fiscali., senza variazioni rispetto alle precedenti previsioni. "Le previsioni immutate di crescita globale - si legge nel rapporto - mascherano contributi in qualche modo differenti a livello di Paesi".