(Teleborsa) -, con il PMI manifatturiero che viene visto in rallentamento a luglio.Nel periodo preso in considerazione,a cura di, si è attestata apunti, in decelerazione dai 52,4 di giugno.L'indicatore si conferma comunque in zona espansione, ovvero sopra la soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita